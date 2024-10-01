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رياضة

ناصر منسي يرد على أخبار رحيله عن الزمالك بعد هدف السوبر

ناصر منسي، فيتو
ناصر منسي، فيتو

قال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن هدفه في شباك الأهلي بالسوبر الإفريقي ثبت أقدامه داخل القلعة البيضاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج إستاد المحور: "مستمر مع نادي الزمالك ولن أرحل إلي البنك الأهلي".

وواصل: "البنك الأهلي كلموني قبل مباراة السوبر الإفريقي وأنا قلت لهم أنا تحت أمر نادي الزمالك ومجلس الإدارة هم أصحاب القرار".

وأكمل: "دمي زملكاوي وكنت سأحزن كثيرًا حال رحيلي عن الزمالك ولا أركز مع السوشيال ميديا".

واستطرد: "الفترة القادمة سأركز مع الزمالك وسأجلب بطولات أخري للفريق مع زملائي".

وتابع: "كان بيصعب عليَّ نفسي من الانتقادات والسب لكن أنا جمهور الزمالك بحبه وفوق رأسي".

وأكمل: "جوميز يتحدث معي بشكل جيد وهو مدرب كبير وبعتبره أب  لي وعمري ما اعترضت علي قراراته ونتمني التوفيق في القادم".

وواصل: "أوعدك هنكسر الدنيا الفترة القادمة وسجلت الأهلي في وقت سابق في الأهلي وليست أول مرة عندما كنت لاعبًا في طلائع الجيش".

واختتم: "نفسي أكون موجود في منتخب مصر وهذا شرف عظيم وانا لاعب منتخبات وروحت تجمع في وقت سابق مع فيتوريا".

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ناصر منسي الزمالك الأهلي البنك الاهلي

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