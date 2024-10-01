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رياضة

هاني شكري: إنشاء ستور خاص للزمالك والإعلان عن تفاصيل إنشاء فرع 6 أكتوبر قريبا

هاني شكري
هاني شكري

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON على هامش تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي. 

وقال:" استطعنا زيادة الرعاية للنادي ولكن لم نصل إلى الأرقام التي يحصل عليها المنافس بعد، الزمالك يستحق أكثر مما هو عليه لدينا رعاة محترمين جدًا، واستطعنا إلى 5 رعاة وكنا نتحدث عن كيفية زيادة هذا العدد". 

وأضاف: "حسين السيد يقوم بمجهود كبير مع بدر حامد  رئيس قطاع الناشئين لتطوير القطاع بالنادي والزمالك دعم بلاعبين مميزين في القطاع الناشئين للغاية أخرهم المدافع جيفرسون كوستا المنضم حديثا للنادي". 

وأكمل “سيتم إنشاء ستور خاص للزمالك لبيع القمصان الخاصة بالنادي، ولدينا الأن متحف متواجد في الفرع الرئيسي يليق بتاريخ الزمالك”. 

وزاد “سنعلن عن تفاصيل إنشاء فرع 6 أكتوبر في القريب العاجل وسيكون وجهة مشرفة للغاية لكل الزملكاوي”. 

كما تحدث هاني شكري وقال “جوميز يعرف كيف يتعامل مع مجلس الإدارة واللاعبين بشكل جيد، كما أنه مدرب مميز للغاية علي التكتيك”. 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية

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الزمالك السوبر الأفريقي جوميز حسين السيد هاني شكري

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