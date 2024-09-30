ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان
صادرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة نسناسًا شوهد منذ يومين يتسلق أعلى العقارات داخل كمبوند شهير بدائرة قسم الشيخ زايد وذلك فور أن توصل رجال الشرطة من خلال جمع التحريات والمعلومات، لصاحب النسناس وهو طالب بكلية الطب الذي قام بالإمساك بالنسناس وتسليمة لفريق الطب البيطري الذي قام بمصادرة النسناس.
وكشف مصدر مطلع أنه سيتم فور الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على النسناس تسليمه لحديقة الحيوان، خاصة أن صاحبه قام بتربيته دون ترخيص من قبل الوحدات البيطرية وأوضح المصدر أنه سيتم توقيع مخالفة ضد صاحب النسناس لأنه غير مرخص وتمت مصادرته وتسليمه لمصلحة الطب البيطري.
جدير بالذكر أنه منذ يومين قد شوهد النسناس وهو يتنقل أعلى المنازل بكومبوند شهير بمنطقة الشيخ زايد، دون أن يعلن أي من السكان ملكيتهم له.
وظهر “النسناس” وهو يتسلق المنازل ويتنقل بينها من واحد إلى آخر، حتى وصل إلى منزل سيدة اتصلت بالجهات الأمنية، وفق ما جاء في بلاغ تلقاه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية.
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