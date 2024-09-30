مصرع طفلة إثر تناولها قطعة حشيش سقطت من والدها بالمعادي

لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بحالة تسمم فور تناولها قطعة حشيش على أنها شيكولاتة بدائرة قسم شرطة المعادي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من مستشفى الدمرداش، يفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر عامًا، ومقيمة بمدينة 15 مايو، مصابة بحالة تسمم إثر تناولها مادة مخدرة عبارة عن حشيش.

بالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال والد الطفلة، أوضح أنه أثناء وجوده مع أسرته في إحدى حدائق زهراء المعادي للتنزه، سقطت منه قطعة حشيش كانت بحوزته، وقامت ابنته ابتلاع قطعة حشيش معتقدة أنها شيكولاتة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها.