رمضان السيد: كولر لن يتقبل قرار تعيين محمد رمضان بسهولة

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن الأفضل للقلعة الحمراء وجود مدير رياضي مشيدًا بتعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر لا يريد مدير كرة، ويريد السيطرة على الأمور فنيًّا وإداريًّا، ووقع الصدام مع خالد بيبو، وأريد أن أعرف ما هي الأخطاء التي ارتكبها بيبو لكي يرحل عن النادي، لذلك انا مع قرار تعيين محمد رمضان بكل تأكيد".

وأضاف: "كولر عندما تُوج بكل الألقاب ووضع يديه على كل كبيرة وصغيرة فنيًّا وإداريًّا، والنتائج ساهمت في (طمعه) أن يسيطر على كافة الأمور، وقرار إلغاء منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي كان (خاطئًا)، وشاهدنا حالة الفوضى الكبيرة في لقاء الزمالك سواء داخل أو خارج الملعب، هناك لاعبين مستواها تراجع بشكل كبير، هناك لاعبين ليس لديها القدرة على الجري في الملعب".

وواصل: "كان لابد من اتخاذ تلك الأمور للإسراع في حل المشكلات، وبداية الإصلاح هو تعيين محمد رمضان، وهو من أنجح الشخصيات ويستطيع السيطرة على غرفة الملابس، رغم أنه عمل موسمًا واحدًا وقدم اعتذاره رغم تمسك الأهلي به في وقت سابق، وهو شخص منضبط وجاد ولن يسمح بالخروج عن النص، وهو يمتاز أيضا بالهدوء والاحترام وليس صداميًا".

وأكمل: "كولر فنيًّا مدرب عالٍ جدًّا، ولكنه موجود في منظومة ناجحة أيضًا، ويتم توفير كل سبل النجاح له، وقد يتواجد في نادٍ آخر ولا يحقق نفس النجاحات والبطولات، مانويل جوزيه كان مدربًا عملاقًا وعندما خرج من الأهلي لم يحقق أي نجاح يُذكر، ولم يتوفر له نفس المناخ الذي يساعده في تحقيق البطولات".

كولر لن يجد نفس المنظومة خارج الأهلي

وزاد: "كولر لن يجد نفس المنظومة خارج الأهلي، حتى لو عمل في الخليج لن يتم توفير نفس الإمكانيات له للنجاح وتحقيق البطولات، وأتوقع أن كولر قد يقوم بافتعال أزمة بعد إعلان تعيين رمضان، ومن الصعب أن يوافق على وجوده".

وأوضح: "مجلس إدارة الأهلي لن يتراجع عن قرار تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا وصلاحيات مدير الكرة، وفي النهاية أعتقد أن مارسيل كولر سيرضخ لقرار الإدارة، وسوف يحسب الأمر بأنه حقق بطولات كبيرة، ولن يتخذ أي قرارًا عنتريًا، وسوف يحسب الأمور جيدًا لأنه لو انتقل لتدريب أي نادٍ آخر لن يتم توفير كل هذه الإمكانيات لنجاحه".

وأتم: "من الطبيعي أن يقوم محمد رمضان باختيار كل الأمور التي تخص التعاقد مع لاعبين، وكولر قد يطلب بعض الأسماء وفي النهاية سيختار المدير الرياضي، لأنه المسؤول عن كل شيء، وفي النهاية كولر سوف يفكر جيدًا في الانجازات التي حققها ولن يفرط في العمل داخل النادي بسهولة".