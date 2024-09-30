الغندور: كولر سافر إلي سويسرا بدون إذن الأهلي وغضب داخل لجنة التخطيط

قال الإعلامي خالد الغندور إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي غير راضية عن بعض تصرفات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة وعلى رأسها "السفر بدون إذن".

وأضاف خلال برنامجه إستاد المحور مع خالد الغندور: "لجنة التخطيط تشعر بالاستياء من كولر بسبب الراحة الطويلة التي منحها للاعبين".

وواصل: "كولر سافر إلى سويسرا دون إبلاغ إدارة النادي الأهلي اللى قررت أن السفر لا بد أن يكون في توقيتات معينة".

وتحدث الغندور عن محمد هاني قائلًا: "الأهلي سيفقد محمد هاني ثلاثة أشهر ويغيب عن مباراتي المنتخب أمام موريتانيا".

وأكمل: "عمر جابر الأقرب لتعويض غياب محمد هاني في المنتخب خاصة أن العلاقة ليست أفضل حاجة مع عمر كمال والجهاز الفني وهناك محمد شحاتة وأحمد عيد مرشحين أيضًا".

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي إلى المسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".