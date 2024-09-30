تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا للفريق الأول لكرة القدم، باختصاصات مدير الكرة، بجانب إشرافه على إدارة الاسكاوتنج والتعاقدات.

مسيرة محمد رمضان

بدأ محمد رمضان مسيرته مع نادي الترسانة قبل الانتقال للنادي الأهلي في موسم 1990، إلا أن الأحمر لم يوفق في التتويج بالدوري في نفس الموسم ولكن محمد رمضان توج بلقب هداف الدوري بإحرازه 14 هدفا ولكن الفريق خسر اللقب لصالح الإسماعيلي وفاز بكأس مصر حيث أحرز في ربع النهائي في شباك الاتحاد السكندري وفي نصف النهائي أحرز ثنائية تاريخية في شباك الزمالك قبل التتويج على حساب أسوان بهدف رمضان أيضا.

وفي موسم 91/92 أحرز مع الأهلي في الدوري 11هدفا وتوج الفريق ببطولة كأس مصر في اللقاء الأشهر بعد تسديدة طاهر أبوزيد التي ارتدت لأيمن شوقي.

محمد رمضان

وفي موسم 92/93 حقق الأهلي كأس مصر فقط وأحرز محمد رمضان 9 أهداف كما توج مع الأهلي بلقب بطولة أفريقيا أبطال الكأس على حساب أفريكاسبورت.

محمد رمضان مع محمود الخطيب رئيس الأهلي

وفي موسمه الأخير أعاد الأهلي درع الدوري للجزيرة بالمباراة الفاصلة أمام الإسماعيلي وأحرز يومها محمد رمضان "هاتريك" تاريخي لا ينسى ثم أعلن اعتزاله كرة القدم والاتجاه للعمل الإداري.

وأحرز محمد رمضان في مسيرته في بطولة الدوري 84 هدفا بواقع 44 بقميص الأهلي و40 هدفا بقميص فريق الترسانة بجانب أهدافه في بطولة كأس مصر.

مسيرة محمد رمضان مع منتخب مصر

حقق محمد رمضان الميدالية الذهبية مع المنتخب المصري في بطولة الألعاب الأفريقية 1987 وكان عضوا أساسيا ضمن منتخب الفراعنة في بداية تصفيات كأس العالم 1990.

وكان محمد رمضان من ضمن 6 لاعبين شاركوا في تصفيات كأس العالم 1990 ولكن لم تشملهم قائمة محمود الجوهري في البطولة الكبرى وأحرز هدفين في المباراة الأولى بالتصفيات ضد ليبيريا.

العمل الإداري بالأهلي

وعمل محمد رمضان في إدارة الكرة بالأهلي تحت رئاسة الراحل طارق سليم ثم عمل مديرا لأكاديمية الأهلي ثم رحل للإشراف على الكرة بالمقاولون العرب.

قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة، وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل، كما قدم رمضان استقالته من لجنة التخطيط.

فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق. وحرص الكابتن محمد رمضان على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.