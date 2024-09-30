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رياضة

إدارة الأهلي تجهز لاجتماع بين كولر ومحمد رمضان لوضع استراتيجية للعمل

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا للفريق الأول لكرة القدم، باختصاصات مدير الكرة، بجانب إشرافه على إدارة الاسكاوتنج والتعاقدات.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، رفض إبعاد سامي قمصان عن منصب مديرا للكرة متمسكا بتواجده في المنصب رافضا وجود أي عنصر جديد بالجهاز الفني.

وكشف مصدر أن إدارة الأهلي تعقد اجتماعا مع مارسيل كولر ومحمد رمضان خلال الأيام القادمة من أجل وضع استراتيجية للعمل واختصاصات كل عنصر بالجهاز مؤكدا عدم التدخل في عمل الجهاز الفني.

بيان الأهلي بشأن تعيين محمد رمضان مديرا للكرة

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

الأهلي يعلن تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا باختصاصات مدير الكرة 

وعقدت لجنة التخطيط اجتماعًا بعد ظهر اليوم، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، وحضره مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة.

وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق. وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل.

قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة، وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل، كما قدم رمضان استقالته من لجنة التخطيط.

فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق. وحرص الكابتن محمد رمضان على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

خلاف بين كولر وإدارة الأهلي بسبب مدير الكرة 

وشهدت الساعات الماضية حالة من الخلاف حاليا بين إدارة النادي الأهلي، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، بعد رفض الاخير فكرة إبعاد سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة عن منصبه كمدير للكرة بعد الأنباء التي وصلت المدرب السويسري بشأن تفكير الأهلي في اختيار مدير كرة جديد، قبل أن يتم التوافق على تعيين محمد رمضان.

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