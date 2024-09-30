التحري حول بلاغ يتهم اللاعب أحمد فتحي بإحداث تلفيات بسيارة شاب في التجمع

طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث في واقعة قيام شاب بتحرير محضر في قسم التجمع الأول، اتهم فيه اللاعب أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر السابق بالتعدي عليه واحداث تلفيات بسيارته وتفريغ كاميرات المراقبة.

وقال الشاب في البلاغ انه توقف بسيارته بجوار سيارة اللاعب احمد فتحي بالتجمع الاول، وفوجىء بزوجة اللاعب تتعمد فتح باب سيارة زوجها بقوة مما تسبب في حدوث تلفيات في باب سيارته.

وأضاف المبلغ بأنه قام بوضع يده على الة تنبيه سيارته كى يقوم بتنبيه اللاعب وزوجته حتي يتخذا حذرهما عند فتح باب سيارتهما، ولكن دون جدوى.