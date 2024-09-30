التحري حول بلاغ يتهم اللاعب أحمد فتحي بإحداث تلفيات بسيارة شاب في التجمع
طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث في واقعة قيام شاب بتحرير محضر في قسم التجمع الأول، اتهم فيه اللاعب أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر السابق بالتعدي عليه واحداث تلفيات بسيارته وتفريغ كاميرات المراقبة.
وقال الشاب في البلاغ انه توقف بسيارته بجوار سيارة اللاعب احمد فتحي بالتجمع الاول، وفوجىء بزوجة اللاعب تتعمد فتح باب سيارة زوجها بقوة مما تسبب في حدوث تلفيات في باب سيارته.
وأضاف المبلغ بأنه قام بوضع يده على الة تنبيه سيارته كى يقوم بتنبيه اللاعب وزوجته حتي يتخذا حذرهما عند فتح باب سيارتهما، ولكن دون جدوى.
واشار المبلغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحمد فتحي، تعدى خلالها اللاعب عليه مما دفعه لتحرير محضر بالواقعة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.