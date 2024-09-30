إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

طالب نادي انبي نظيره الزمالك بإرسال مبلغ 150 ألف دولار بعد فوزه ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الافريقي كمستحقات للاعبه زياد كمال.

إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار



وطلب نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي من مجلس إدارة نادي الزمالك الحصول على 50 ألف دولار من مكافأة الزمالك بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي وفقًا للبند الموجود في عقد زياد كمال لاعب الفريق المعار إلى صفوف القلعة البيضاء لمدة موسمين ونصف الموسم.

كما طالب إنبي الحصول على مبلغ 100 ألف دولاربعد الفوز بالكونفدرالية الإفريقية مؤخرا وفقا لبنود التعاقد مع زياد كمال.

وتوج نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

بنود عقد انتقال زياد كمال إلى الزمالك

وانتقل زياد كمال إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 30 مليون جنيه لمدة عامين ونصف العام علي سبيل الإعارة ليكون أغلى لاعب تعاقد معه الزمالك الشتاء الماضي والعقد الأغلى في الانتقالات الشتوية في مصر بالكامل.

وتعاقد الزمالك مع زياد كمال معارا من إنبي بقيمة 30 مليون جنية، منها 5 ملايين جنيه قيمة نصف الموسم الجاري، و10 ملايين جنيه الموسم القادم، و15 مليون جنيه للموسم بعد القادم.

والغريب في الأمر أنه يحق لنادي إنبي بيع زياد كمال دون الرجوع للزمالك بداية من الموسم القادم، حيث يحق لإنبي بيع اللاعب في السنة الأولى مع دفع 10% لنادي الزمالك من قيمة الصفقة، أو بيعه في السنة الثانية ودفع للزمالك 20% من قيمة الصفقة.

وفي حال حصل الزمالك على بطولة الدورى يحصل إنبي على 3 ملايين جنيه، وإذا حصل الزمالك على بطولة الكأس يحصل إنبى على مليون جنيه.

عقد انتقال زياد كمال لنادي الزمالك تضمن بنودًا غريبة جدا وغير موجودة في كثير من العقود حول العالم مما أثار جدلا واسعا، خاصة أن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك اذا أرادت أن تستعير لاعبا سيكون لمدة موسم أو موسم ونصف على أقصى تقدير وليس موسمين ونصف مثلما حدث في صفقة انتقال زياد كمال إلى القلعة البيضاء.

زياد كمال مع الزمالك

ورغم محاربة الزمالك على ضم اللاعب واستغلال إنبي ذلك في فرض شروط غريبة في التعاقد، إلا أن اللاعب ظل حبيس الدكة تارة وخارج قائمة المباريات تارة أخرى.

وعند انتقال زياد كمال لصفوف الزمالك في يناير الماضي تعرض للإصابة، ولكنه فور عودته لم يقنع جوزيه جوميز بمستواه الفني.