ناصر منسي: جمهور الأهلي لم يخفني وسجلت في الشناوي بذكاء
قال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن وجود جمهور النادي الأهلي خلف مرمى محمد الشناوي لم يخفه أثناء تسديد ركلة الترجيح في السوبر الإفريقي.
أضاف منسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج إستاد المحور: "وجود جمهور الأهلي خلف مرمى محمد الشناوي لم يخفني أو يضغطني وكنت مركزًا على تسجيل الهدف بثقة".
وتابع: “عمر جابر بذل مجهودًا كبيرًا في المباراة وأسيست هدف التعادل متفق عليه وأنا حافظ لعبه من أيام بيراميدز”.
وأكمل: "سجلت هدف التعادل في الأهلي بذكاء واستطعت التفوق على ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي".
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