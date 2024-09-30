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رياضة

خالد عبد الفتاح يطلب الرحيل عن الأهلي، اعرف التفاصيل

خالد عبد الفتاح،
خالد عبد الفتاح، فيتو

كشف خالد الغندور عن رغبة خالد عبد الفتاح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رغبته في الرحيل من صفوف المارد الأحمر.

وقال خالد الغندور عبر برنامج إستاد المحور، خالد عبد الفتاح طلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف الغندور، عبد الفتاح بعد أن أصبح البديل الخامس في الفريق طلب من كولر الرحيل.

واختتم، كولر سوف يناقش أمر رحيل خالد عبد الفتاح مع لجنة الكرة خلال الفترة المقبلة وسيبلغ عبد الفتاح بالقرار.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي إلى المسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

 

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