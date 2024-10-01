اليوم، انطلاق مؤتمر دولي بجامعة الأزهر حول الإدارة المستدامة لاستخدامات الأراضي والمياه

تنطلق اليوم الثلاثاء ولمدة يومين، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية المصرية لعلوم الأراضي، الذي يقام بالتعاون مع قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: (الإدارة المستدامة لاستخدامات الأراضي والمياه بين الواقع والمأمول في ظل التغيرات المناخية).

كلية الزراعة بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر

وأوضح الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة، أن المؤتمر الدولي الرابع عشر يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عصام الدين شوقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الأراضي.

محاور الإدارة المستدامة لاستخدامات الأراضي والمياه

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن ستة محاور رئيسة، هي:

المحور الأول: التقنيات الحديثة وعلوم التربة، وتشمل تطبيقات النانو في علوم الأراضي، وتطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في علوم الأراضي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الزراعة الذكية.

المحور الثاني: البيئة وعلوم التربة، ويتضمن مجالات الوقود الحيوي وخيارات الطاقة المتجددة، واحتباس الكربون والبصمة الكربونية، وإستراتيجيات تلوث التربة وسبل معالجتها، واستخدامات الأراضي المختلفة.

المحور الثالث: يتضمن التغيرات المناخية العالمية، ويضم تأثيرات التغيرات المناخية على موارد التربة والمياه، وتأثيرات التغيرات المناخية على النظم البيئية المختلفة، والتكيف مع تغيرات المناخ وإستراتيجيات تغير حدة هذه التغييرات المناخية.

المحور الرابع: صيانة الموارد الأرضية والمائية وإدارتها، وتشمل صيانة الري والصرف الزراعي، وإدارة التربة والمياه العادمة، وصيانة التربة وسبل إدارتها المختلفة، وعلاقة التربة بالماء والنبات تحت الإجهادات المختلفة، وأسباب تدهور الأراضي والتصحر وسبل معالجتها.

المحور الخامس: الأنظمة الزراعية المختلفة، ويتضمن نظم الزراعات دون تربة والهيدروبونيكس، ونظم الزراعات منخفظة التكاليف والمستدامة، والزراعات الحيوية والعضوية والنانومترية.

المحور السادس: الإدارة المستدامة في ظل التغيرات العالمية، ويتضمن الإدارة المستدامة للمصادر المائية في ظل التغيرات العالمية وسبل التكيف معها، والإدارة المستدامة للمحاصيل المختلفة تحت ظروف الإجهادات، واقتصاديات الموارد المائية والأرضية.

هذا ويقام المؤتمر برئاسة الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة، والدكتور محمد عصام الدين شوقي، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الأراضي، وتنسيق الدكتور مجدي شاهين، أستاذ الأراضي بكلية الزراعة، والدكتور سعيد شعبان، أستاذ الأراضي بالمركز القومي للبحوث، أما اللجنة العلمية للمؤتمر فبرئاسة الدكتور محمد أحمد مصطفى حماد، أستاذ الأراضي بزراعة الأزهر، والدكتور حسن الرمادي، أستاذ الأراضي بزراعة كفر الشيخ، أما اللجنة التنظيمية فبرئاسة الدكتور علي عبد الوهاب مشهور، أستاذ الأراضي بزراعة الأزهر، والدكتور طلبة صالح عبد العال، أستاذ الأراضي بزراعة الفيوم، أما أمانة المؤتمر فبرئاسة الدكتور حسن حمزة عباس، أستاذ الأراضي بزراعة بنها، والدكتور عماد عبد الهادي، أستاذ الأراضي بزراعة الأزهر.