الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مع بدء الدراسة، نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك الطلاب تحية العلم

جامعة الأزهر بأسيوط،
جامعة الأزهر بأسيوط، فيتو
ads

شهد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد 2025/ 2024 م، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع مديري رعاية الشباب بكليات الفرع بأسيوط برئاسة محمد حسين؛ لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وتحية العلم بفرع الجامعة وذلك أمام مبنى الأمانة العامة بأسيوط.

مراسم استقبال العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر بأسيوط

وبدأ الاحتفال الذي قدمه الدكتور الدوشي مهدي منسق الأنشطة الطلابية والفعاليات بفرع الجامعة للوجه القبلي بالقرآن الكريم بتلاوة مصطفى القزاز مراجع بالحسابات العملية، ثم رفع العلم وتأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات فرع الجامعة للوجه القبلي والسادة أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وإدارة رعاية الشباب بالفرع وعدد من قيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات فرع الجامعة.كما تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والأناشيد الوطنية والمديح النبوي.

وفى كلمته رحب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب والطالبات، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور  سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومقدما التهنئة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبداية العام الجامعي لقيادات الدولة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات الجدد والقدامى.


وأوصى  الطلاب والطالبات بالاجتهاد والصبر فى تحصيل العلوم ومداومة حضور المحاضرات بانتظام، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الإشتراك فى الأنشطة الطلابية لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر وان يجعله عام خير وبركة على مصر وأزهرنا، فيه اليسر والسهولة للجميع.

كما أكد أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بأن يسلك أبناؤها  من الطلاب والطالبات طريق العلم والاجتهاد نحو تحقيق المستقبل الذي نحلم به، والتنمية التي ترنو إليها مصرنا العزيزة مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وبهم ينهض الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة الازهر باسيوط جامعة الأزهر نائب رئيس جامعة الازهر رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر للوجه القبلي

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة "57 "بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر، رابط التقديم

الأكثر قراءة

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

وزير التموين: توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر

بسبب السرعة الزائدة، مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ثلاجة بصحراوي الأقصر

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

الزناتي يستقبل أسرة معلم ديرمواس "ضحية القهر" ويمنح زوجته رحلة عمرة

رؤساء الأحياء بين أزمة التعديات وغضب الأهالي.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

سيامة 3 رهبان جدد بدير الأنبا باخوميوس الشايب في الأقصر (صور)

منوعات

المزيد

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رؤساء الأحياء بين أزمة التعديات وغضب الأهالي.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية