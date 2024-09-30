مع بدء الدراسة، نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك الطلاب تحية العلم

شهد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد 2025/ 2024 م، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالتنسيق مع مديري رعاية الشباب بكليات الفرع بأسيوط برئاسة محمد حسين؛ لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وتحية العلم بفرع الجامعة وذلك أمام مبنى الأمانة العامة بأسيوط.

مراسم استقبال العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر بأسيوط

وبدأ الاحتفال الذي قدمه الدكتور الدوشي مهدي منسق الأنشطة الطلابية والفعاليات بفرع الجامعة للوجه القبلي بالقرآن الكريم بتلاوة مصطفى القزاز مراجع بالحسابات العملية، ثم رفع العلم وتأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات فرع الجامعة للوجه القبلي والسادة أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وإدارة رعاية الشباب بالفرع وعدد من قيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات فرع الجامعة.كما تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والأناشيد الوطنية والمديح النبوي.

وفى كلمته رحب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب والطالبات، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومقدما التهنئة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبداية العام الجامعي لقيادات الدولة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات الجدد والقدامى.



وأوصى الطلاب والطالبات بالاجتهاد والصبر فى تحصيل العلوم ومداومة حضور المحاضرات بانتظام، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الإشتراك فى الأنشطة الطلابية لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر وان يجعله عام خير وبركة على مصر وأزهرنا، فيه اليسر والسهولة للجميع.

كما أكد أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بأن يسلك أبناؤها من الطلاب والطالبات طريق العلم والاجتهاد نحو تحقيق المستقبل الذي نحلم به، والتنمية التي ترنو إليها مصرنا العزيزة مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وبهم ينهض الوطن.