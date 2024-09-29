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فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر، رابط التقديم

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

وافق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب "تعديل الترشيح" بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وأهاب الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، بالطلاب أن يلتزموا بالموعد المحدد؛ حرصًا على مصلحتهم واستقرار العملية التعليمية.

رابط تعديل الترشيح لطلاب جامعة الأزهر 

ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم من خلال رقم الجلوس من خلال هذا الرابط 

وفي سياق متصل صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2024.

 نتيجة التسكين بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه بداية من اليوم الأحد الموافق 29 من سبتمبر الجاري يستطيع الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن اسمه يتبع ذلك استيفاء إجراءات التسكين المتبعة.

وأشار توفيق إلى أن المدن الجامعية شهدت أكبر حركة تطوير وتجديد لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أن إدارة المدن الجامعية استعدت لتقديم الخدمات الطلابية بداية من الأسبوع القادم من خلال كود فوري رقم (6451) الخاص بسداد مصروفات المدن الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب سوف يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

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