إسرائيل تصدر تعليمات لسكان الشمال بالبقاء قرب الملاجئ

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تعليمات مشددة لسكان مستوطنات في منطقة الشمال بالبقاء قرب الملاجئ.

طيران الاحتلال يشن غارات على مناطق بجنوب لبنان

وكان طيران الاحتلال، شن غارات استهدفت قبل قليل منطقة كوكبا وبلدة كفر كلا ووادي برغز ومنطقة المحمودية جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بأنه لم يعبر أي جندي إسرائيلي باتجاه لبنان حتى الآن، كما وضعت القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.

هذا وقال مصدر في قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل": لم نتلق معلومات عن هجوم بري إسرائيلي لكننا قلقون من احتمال حدوثه.

الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت مساء اليوم الاثنين: إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.

وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.