الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي: اقتصاد الاحتلال هش وقائم على المساعدات الأمريكية والغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، باحث في السياسات الدولية، إن تخفيض الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني لـ إسرائيل جاء متأخرا، لأن إسرائيل الآن تقود اقتصاد حرب إذ إنها تشن حربا في عدة جبهات في وقت واحد، وهو أمر يضعف أي اقتصاد مهما كان قويا.

 

90% من السلاح الإسرائيلي يأتي من أمريكا

وأضاف «أبو النور»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد هش، قائم على المساعدات الأمريكية والأوروبية، 90% من السلاح الإسرائيلي يأتي من أمريكا.

 

دعم الدول الغربية لإسرائيل

وأوضح أن إسرائيل دون الدعم الواضح السنوي من الدول الغربية، ستنكشف ماليا على أبعد مدى، نتيجة خوض الحروب التي ليس لها جدوى لأنها لم تحقق أي أهداف معلنة حتى الآن، فهي لم تحرر الأسرى المحتجزين في غزة ولم تسيطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن هناك غليان في الضفة الغربية.

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أهداف الاحتلال الاستراتيجية

وتابع: «إسرائيل لم تنجح منذ 7 أكتوبر إلا في تحقيق أهداف شكلية متعلقة باغتيال القادة فقط، أما بالنسبة للأهداف الجيوستراتجية لم تحقق أي منها، وفي كل الأحوال الدعم الغربي لإسرائيل متدفق ومستمر بغض النظر عن أي اعتبارات عسكرية، واغتيال الشخصيات القيادية في أي نظام لا يعني بالضرورة سقوط هذا النظام».

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