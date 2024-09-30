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ثقافة وفنون

الثقافة تمدد استقبال طلبات الاشتراك بمسابقة "المواهب الذهبية"

مسابقة المواهب الذهبية
مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، فيتو

أعلنت  وزارة الثقافة عن مد فترة تلقي طلبات الاشتراك بالدورة السابعة لمسابقة “المواهب الذهبية” في الموسيقى والغناء لذوي الهمم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك بسبب الإقبال الكبير.

المسابقة - والتي ينفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية- تتيح الاشتراك للأفراد والمؤسسات من كل محافظات مصر.

وتشمل فروع المسابقة: "الغناء الفردي، الغناء الجماعي، عزف فردى، استعراض، إنشاد دينى" لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية.

وسيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، وفى نهاية المسابقة يتم إعلان الفائزين مع تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة، بالإضافة لميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام، مع الملاحظة أنه لا يحق للفائزين بجوائز مالية في الدورة السابقة الفوز بالمركز الأول إلا بعد مرور دورتين.

 أما عن شروط المسابقة؛ يقدم المتسابق إسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية في حدود ٣ دقائق، في حالة الإشتراك إلكترونيا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية، ويحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة المشاركة في المسابقة، ويشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية في اختبارات العزف الموسيقي، سيتم عمل اختبارات أبناء المحافظات في أقرب مركز لهم، وسيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد انتهاء عملية الفرز، كما سيحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة.

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