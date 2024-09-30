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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لديفيليه فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية غدا

مهرجان الاسماعيلية
مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية، فيتو

تطلق وزارة الثقافة غدا الثلاثاء في الخامسة مساء، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 

وتعرض فرق الفنون الشعبية المصرية والأجنبية فقرات من فنونها الفلكلورية المبهجة في ديفيليه فني استعراضي أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد عليويشارك به 22 فرقة منها 7 فرق من دول "الجزائر، المالديف، رومانيا، إندونيسيا، فلسطين، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال" بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

ويقام حفل الافتتاح الرسمي في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء 2 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويكرم المهرجان الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي في عام 1985، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان، بجانب تكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة، وذلك خلال الندوات العلمية التي يتضمنها المهرجان، وهم الفنانين فوزي الجمل، منى مكي، إبراهيم الورداني، اسم المرحوم حسن سعد، اسم المرحوم يحيى مولر، الفنان القدير علي الجندي مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، ومحمود عيسى مدير فرقة تراث التنورة الأسبق، ومن الباحثين في الفولكلور الإسماعيلي الفنان أشرف عوض الله والشاعر مدحت منير ونشأت نجيب.

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