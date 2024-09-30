الإثنين 30 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد وشروط التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أعلنت وزارة الثقافة، عن فتح باب التقدم للدورة الخامسة من " جائزة الدولة للمبدع الصغير

 2025"، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2024.

 

جائزة الدولة للمبدع الصغير

 

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تُمثل حدثًا ثقافيًا متميزًا، وتعد تشجيعًا للمبدعين الصغار على مواصلة الإبداع والابتكار، فهي رسالة واضحة بأن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون، وتسعى إلى اكتشاف ورعاية وصقل قدرات المواهب من النشء والشباب".

ووجه وزير الثقافة، الدعوة إلى جميع الموهوبين من النشء والشباب، للمشاركة في النسخة الخامسة من المسابقة، قائلا “من خلال دعم براعم المستقبل، نزرع بذور الوعي الثقافي، ونغرس لدى الأطفال حب الثقافة والكتابة والفنون والابتكار”.

وعن مجالات وشروط التقديم للجائزة، قال الدكتور أسامة طلعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: "تمنح الجائزة في  ثلاثة مجالات، هي الأدب، ويشمل «القصة- الشعر- التأليف المسرحي»، والفنون وتشمل  «الرسم- العزف- الغناء»، والإبداع والابتكار، ويضم «التطبيقات والمواقع الإلكترونية- الابتكارات العلمية».

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين؛ الأولى، من 5 حتى 12 سنة، الثانية من فوق 12 حتى 18 سنة، وهناك جائزتان لكل فئة عمرية، لتصبح أربع جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، ودرع، وشهادة تقدير.   

ويشترط للتقدم للجائزة الآتي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة- ألا يتجاوز عُمر المتقدم في أول يوم لفتح باب التقديم الوارد بالإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في الفئة العمرية ذاتها- أن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان، والمقسمة إلى مستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول، ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانٍ- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط- ألا يتم التقدم بالعمل ذاته للمشاركة بجائزة أو مسابقة أخرى، حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى- لا يحق للمتسابق التقدم في أكثر من فرع- وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية- الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قِبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي، وتستبعد الأعمال الجماعية في باقٍ الفروع.
  
كما يتم التحكيم على مرحلتين؛ الأولى لفرز الأعمال المقدمة، والثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى، وتجرى خلالها مقابلة شخصية للمتقدم، لمناقشة العمل المُقدم، وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويستثنى من ذلك الشرط، المقيمين خارج مصر، فتكون المقابلة افتراضيًا.

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