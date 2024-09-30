دوري أبطال آسيا، النصر يتقدم على الريان بهدف ماني في الشوط الأول

دوري ابطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي أمام الريان القطري، بتقدم الفريق السعودي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

سجل هدف النصر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة (45+2).

جاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها ساديو ماني رأسية قوية على يسار الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول

وتعادل النصر خارج ملعبه مع الشرطة العراقي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى، بينما خسر الريان أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-3.

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقيقة 13عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قبلها رونالدو بتسديدة يسارية على الطائر ولكن الحارس باو فيكتور يذود عن عرينه وتصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 18، رونالدو يمرر الكرة إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

ساديو ماني، فيتو

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل الفريق لمواجهة الريان القطري، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشهد الدقيقة 35 تغيير أول لصالح النصر بدخول نواف بوشل وخروج سالم النجدي للإصابة

وفي الدقيقة 41 تريزيجيه يسدد بقوة من داخل المنطقة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع قبل ان يتابعها أشرف بن شرقي بتسديدة يسارية ولكن الحارس محمد سيماكان تصدى لها بثبات

فريق الريان القطري، فيتو

تشكيل النصر أمام الريان

وجاء التشكيل الأساسي للنصر أما الريان بدوري ابطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، سالم النجدي.

الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، أنجيلو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.

تشكيل الريان ضد النصر

فيما جاء تشكيل الريان كالآتي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: حازم حامد، جولين دي سارت، دافيد جارسيا، عبدالعزيز حاتم.

الوسط: محمود تريزيجيه، روجر جيدس، أندري فونيسكا، محمد صالح.

الهجوم: أشرف بن شرقي، جوشوا برينيت.

وكان النصر استهل مشواره في دوري ابطال آسيا، بالتعادل الإيجابي مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لكل جانب، بينما سقط الريان أمام ضيفه الهلال السعودي بنتيجة (1-3).