الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، النصر يتقدم على الريان بهدف ماني في الشوط الأول

مباراة النصر السعودي
مباراة النصر السعودي والريان القطري، فيتو

دوري ابطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة النصر السعودي أمام الريان القطري، بتقدم الفريق السعودي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 

سجل هدف النصر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة (45+2).

 

جاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها ساديو ماني رأسية قوية على يسار الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول

وتعادل النصر خارج ملعبه مع الشرطة العراقي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى، بينما خسر الريان أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-3.

ملخص الشوط الأول 

شهدت الدقيقة 13عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قبلها رونالدو بتسديدة يسارية على الطائر ولكن الحارس باو فيكتور يذود عن عرينه وتصدى لها ببراعة.

 

وفي الدقيقة 18، رونالدو يمرر الكرة إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

ساديو ماني، فيتو

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل الفريق لمواجهة الريان القطري، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشهد الدقيقة 35 تغيير أول لصالح النصر بدخول نواف بوشل وخروج سالم النجدي للإصابة

وفي الدقيقة 41 تريزيجيه يسدد بقوة من داخل المنطقة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع قبل ان يتابعها أشرف بن شرقي بتسديدة يسارية ولكن الحارس محمد سيماكان تصدى لها بثبات

فريق الريان القطري، فيتو

تشكيل النصر أمام الريان 

وجاء التشكيل الأساسي للنصر أما الريان بدوري ابطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، سالم النجدي.

الوسط: عبدالله الخيبري،  أوتافيو، أنجيلو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.

تشكيل الريان ضد النصر 

فيما جاء تشكيل الريان كالآتي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: حازم حامد، جولين دي سارت، دافيد جارسيا، عبدالعزيز حاتم.

الوسط: محمود تريزيجيه، روجر جيدس، أندري فونيسكا، محمد صالح.

الهجوم: أشرف بن شرقي، جوشوا برينيت. 

وكان النصر استهل مشواره في دوري ابطال آسيا، بالتعادل الإيجابي مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لكل جانب، بينما سقط الريان أمام ضيفه الهلال السعودي بنتيجة (1-3).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال آسيا مباراة النصر السعودي أمام الريان القطري النصر السعودي الريان القطري ملعب الأول بارك العاصمة السعودية الرياض دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

تريزيجيه ضد رونالدو، التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي والريان القطري

تحركات داخل النصر السعودي لتجديد عقد كريستيانو رونالدو

النصر يفوز على الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

الدوري القطري، العربي بـ 10 لاعبين يفوز على الريان 2-1 بمشاركة تريزيجيه

الأكثر قراءة

تلميذ طارق سليم، مسيرة محمد رمضان مع الأهلي بعد تعيينه مديرا للكرة والتعاقدات

أقوال مؤمن زكريا في تحقيقات النيابة عن السحر المزعوم

محمد رمضان مديرا للكرة والتعاقدات في النادي الأهلي

أثار أزمة، رئيس جمعية الكومبارس ينشر خبر وفاة الفنانة صباح محمود ويتراجع عنه

جورج قرداحي يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام

أكاديمي أمريكي يكشف كارثة بسد النهضة بعد الزلزال الرابع في إثيوبيا (فيديو)

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

القبض على عامل صور طالبة جامعية بدورة المياه في أكتوبر

منوعات

المزيد

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مقتطفات من حياة مولانا جلال الدين الرومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، المسور بن مخرمة "صائم الدهر"

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والكرب والغم

آيات النصر في القرآن الكريم وأسبابه وموانعه

المزيد
الجريدة الرسمية