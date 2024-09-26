تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان أمام العربي بالدوري القطري

يلتقي فريق الريان بقيادة نجمه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أمام مضيفه فريق العربي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري الممتاز، مساء اليوم الخميس، على استاد حمد الكبير (استاد الثُمامة).

تشكيل الريان أمام العربي

تشكيل العرابي أمام الريان

ترتيب الريان والعرابي في الدوري القطري

ويحتل نادي الريان المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط، جمعهما من خلال الفوز في مبارتين، وخسر في 3 مواجهات.

بينما يحتل فريق العربي المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

الريان يتعاقد مع لاعب من أوروجواي

أعلن نادي الريان القطري، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الأوروجوياني فرانسيسكو جينيلا لتدعيم صفوف الفريق.

وانضم فرانسيسكو جينيلا، إلى صفوف الريان قادمًا من نادي لوس أنجلوس الأمريكي، ليزامل محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر.

وشارك فرانسيسكو جينيلا صاحب الـ25 عامًا، رفقة منتخب أوروجواي في كأس العالم تحت 20 سنة عام 2019، ويلعب لصفوف فريق لوس أنجلوس منذ عام 2020، حيث خاض 131 مباراة، في مختلف المسابقات والفرق، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وتمكن من تقديم 7 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، قد انتقل إلى صفوف الريان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي طرابزون سبور التركي.

فيما أعلن نادي الريان القطري تعيين يونس علي مديرا فنيا للفريق، خلفا للسويدي بويا أسباجي.