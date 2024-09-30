تريزيجيه ضد رونالدو، التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي والريان القطري

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل الفريق لمواجهة الريان القطري، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر استهل مشواره في البطولة الآسيوية، بالتعادل الإيجابي مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لكل جانب، بينما سقط الريان أمام ضيفه الهلال السعودي بنتيجة (1-3).

تشكيل النصر أمام الريان

وجاء التشكيل الأساسي للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، سالم النجدي.

الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، أنجيلو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.

تشكيل الريان ضد النصر

فيما جاء تشكيل الريان كالآتي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: حازم حامد، جولين دي سارت، دافيد جارسيا، عبدالعزيز حاتم.

الوسط: محمود تريزيجيه، روجر جيدس، أندري فونيسكا، محمد صالح.

الهجوم: أشرف بن شرقي، جوشوا برينيت.