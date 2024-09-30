إصابة محمد هاني تقرب أكرم توفيق من العودة لمنتخب مصر

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك اتجاها داخل الجهاز الفني للفراعنة لضم أكرم توفيق لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

أضاف المصدر، أن الجهاز الفني يرى أن أكرم توفيق هو الاختيار الأفضل لتعويض غياب محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، خاصة أن أكرم سبق له أن لعب مع الأهلي ومنتخب مصر في مركز الظهير الأيمن وأجاد فيه بشكل جيد.

وتأكد رسميا خروج محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول بالنادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر المقبل.

التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

وأمس أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة وذلك بعد الإشاعة التي خضع لها.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وأضاف جاب الله: “اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة”.

إصابة محمد هاني، فيتو

منتخب مصر ينتظر التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

وراقب الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا التشخيص النهائي لإصابة ظهير النادي الأهلي محمد هاني وأبلغ المدير الفني حسام حسن، قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

إصابة محمد هاني بكدمة قوية في الركبة

وتعرض محمد هاني للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقامة الآن على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وغادر محمد هاني ملعب مباراة السوبر الإفريقي في الدقيقة 26 متأثرا بالإصابة، ويحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

موعد مباراتي مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.