رانيا يوسف تكشف مفاجأة عن فيلم التاروت: فيه كلب وقطة وبغبغان (فيديو)

ردت الفنانة رانيا يوسف، على أزمة فيلم "التاروت" خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن وجود مشهد لها يجسد الخيانة الزوجية مع "كلب".

هل تم منع فيلم التاروت من العرض؟

وقالت رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "فيلم التاروت هيتعرض وعمره ما كان ممنوع، والرقابة أجازت النص والعمل والفيلم مفيهوش أي حاجة من الكلام الفارغ اللي بيتقال".

رانيا يوسف تكشف قصة المشهد الجريء في فيلم التاروت

وتابعت: "فيه شخص معين بيحاربني لمجرد إني مش عايزة أطلع معاه في البرنامج ولا أعمل معاه حوار، انا قلت له يا حبيبي مش عايزة أعمل حوارات ومن وقتها بيحاربني وهو صاحب شائعة مشهد الكلب في فيلم التاروت".



وأكملت: "مبقاش فيه ضمير ولا أخلاق في السوشيال ميديا، وبأكد إن الفيلم تمت إجازته من الرقابة ورانيا يوسف مش مثيرة للجدل ولا بتعمل حاجة انا بشتغل وبتربي عيالها وفي حالها بس هما مركزين معايا وعايزين يحشروا اسمي في أي مصيبة علشان يتشهروا على قفايا".

وتابعت: "هو عيب يبقى فيه حيوانات في الفيلم، ولسه فيه فيلم رايح مهرجان فينسيا بالكلب، إشمعنا مسكوا في الفيلم بتاعي، والتاروت فيه كلب وقطة وبغبغان إشمعنا سابوا القطة والبغبغان ومسكوا في الكلب علشان أنا ماسكة الكلب في الفيلم، سمية الخشاب ليها قطة في الفيلم ومي ليها بغبغان وأنا ليا كلب".

رخصة فيلم التاروت

وواصلت: "الفيلم متصور من سنتين وخلصان عيب حد يقول إن فيه مشهد خارج مع الكلب، ولكن ما دام رانيا يوسف ماسكة الكلب لازم يحشروني في أي مصيبة".

مقترح رانيا يوسف لمشاركة الحيوانات الأليفة في الأفلام

وأكملت: "لازم ندخل الحيوانات الأليفة معانا في الأفلام على أساس نفهم الناس إن فيه مخلوقات عايشة معانا على الكوكب لازم نتعامل معها برحمة وإنسانية، وفي مهرجان فينسيا احتفلوا بالكلب أكثر من الفنانين"



وأكدت رانيا يوسف: "فيلم التاروت لا يوجد به مشهد واحد خادش للحياء".