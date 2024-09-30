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جامعة الزقازيق: آثار صان الحجر تحتفل ببداية العام الدراسي الجديد

آثار صان الحجر تحتفل
آثار صان الحجر تحتفل ببداية العام الدراسي الجديد

نظمت كلية الآثار بصان الحجر اليوم الاثنين ٢٠٢٤/٩/٣٠م حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك تزامنًا مع احتفالات كليات جامعة الزقازيق المختلفة بالعام الدراسي الجديد.

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الدكتور احمد عنان عميد الطب ومستشار وزير التعليم العالى 

وذلك تحت رعاية الدكتورخالد الدرندلي رئيس جامعةالزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورأحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية. 

حضور الاحتفال من الاساتذة 

جاء الحفل بحضورالدكتورنبيل عبد التواب عميد الكلية، والدكتورماهر سمير عطا الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدير الكلية.

الدكتور نبيل عبدالتواب يلقى كلمة 

بدأ الحفل بآيات الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور نبيل عبد التواب والتى رحب من خلالها بالطلاب متمنيًا لهم المزيد من النجاح خلال الأعوام الدراسية بالكلية، ووجههم إلى الجد والاجتهاد بالدراسة حتى يكونوا خريجين مميزين علميًا وعمليًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، 

تانيس القديمة عاصمة مصرالقديمة 

مشيرًا إلى أهمية وجود كلية الآثار بمحافظة الشرقية لما تمثله الكلية من أهمية بالغة تعكس القيم الأثرية والحضارية والتاريخية لمدينة صان الحجر (تانيس القديمة) والتي كانت إحدى عواصم مصر القديمة، والتي يطلق عليها علماء الآثار" أقصر الوجه البحري".

الترحيب بالطلاب الجدد 

كما  رحب الدكتورماهر سمير عطا الله بالطلاب الجدد، وأوضح نظام الدراسة بالكلية ولائحة الساعات المعتمدة وطبيعة الدراسة بها والتي تقوم على عمل زيارات ميدانية للآثار التي تتم دراستها خلال سنوات الدراسة، بما يكفل للخريج أن يحظى بأكبر قدر ممكن من المعارف والمهارات الذهنية والمهنية والمهارات العامة

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انشئت الكلية بالعام الدراسي 2017-2018

وقال  أن كلية الآثار بصان الحجر أنشئت في العام الجامعي 2017- 2018م، لتكون منارة علمية رائدة في علم الآثار وصيانتها، وتعيد للمنطقة وجهها الحضاري والسياحي.

 

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كلية الاثار بصان الحجر اليوم الاثنين 30 9 2024 استقبال الطلاب الجدد احتفالات كليات الجامعة الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور احمد عنان عميد كلية الطب

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