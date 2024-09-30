رئيس "الحسينية" بالشرقية يتابع سير العمل بمواقف المدينة

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقه محمد شلبي مدير إدارة المواقف برئاسة المركز بالمرور على المواقف بالحسينية للتأكد من تواجد السيارات بالمواقف.

متابعة كافة انواع الشكاوى الواردة من المواطنين

مؤكدا أنه يتابع كافة شكاوى المواطنين ويعمل على حلها لمنع إبتزاز المواطنين وضبط المخالفين وغير الملتزمين ومتابعة تواجد السيارات بالمواقف علي كافة الخطوط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضرورة المرور والمتابعة للمواقف على مدار اليوم

شدد رئيس مركز ومدينة الحسينية علي ضرورة متابعة المواقف علي مدار اليوم الكامل حتى لا يقع المواطن فريسة أمام جشع ضعاف النفوس من السائقين غير الملتزمين مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

المرور على الحملة الميكانيكية بالمركز

كما قام بالمرور على الحملة الميكانيكية برئاسة المركز لمتابعة انتظام المعدات في العمل من أجل إظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخري بمحافظة الشرقية.

متابعة قص الاشجار وتهذيبها

وقام المهندس محمد العوضي رئيس مركز الحسينية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ومدير الحملة الميكانيكية برئاسة المركز وقسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار من بوابة مدخل مدينة الحسينية حتي كوبري المنشيه لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة.

متابعة اعمال رفع الاتربة والحملة الميكانيكية

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقه نواب رئيس المركز ومديري الحملة الميكانيكية برئاسة المركز وقسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع الأتربة وغسيل البلدورات بناحية بوابة مدخل مدينة الحسينية حتي كوبري المنشية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب.

تنفيذ توجيهات المحافظ

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بالتنبيه على السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور اليومى على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن ومتابعة الأعمال علي الطبيعة وضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتي يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات.

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