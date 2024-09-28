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جامعة الزقازيق تعلن انتظام الدراسة بجميع الكليات (صور)

انتظام الدراسة بكليات
انتظام الدراسة بكليات جامعة الزقازيق،فيتو

انطلاق العام الدراسى الجديد، شهدت جامعة الزقازيق محافظة الشرقية انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعى لمتابعة الجداول الدراسية للمحاضرات.

جامعة الزقازيق بقائمة 2٪ من علماء العالم في قائمة ستانفورد الأمريكية

جامعة الزقازيق تستعد بكامل طاقتها للعام الجديد

اذ استعدت الجامعة بكامل طاقتها لتجهيز المُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، ومراجعة أعمال الصيانة والبنية التحتية بالإضافة للتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب.

 

 انتظام الدراسة فى جميع كليات جامعة الزقازيق،فيتو

أكد  د.خالد الدرندلي أن الجامعة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، بما يوفر للطلاب جو دراسي ملائم يتماشى مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

رئيس الجامعة: توفير جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة لنجاح منظومة العملية التعليمية الجامعية

وأشار رئيس الجامعة، أنه تم توفير جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة لنجاح منظومة العملية التعليمية الجامعية، عبر إعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة من أعمال الصيانة ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية.

 انتظام الدراسة فى جميع كليات جامعة الزقازيق،فيتو1

كما أكد د.الدرندلي على عمداء الكليات قيام كل كلية بتنفيذ خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب توفير أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، ووجه بحسن استقبال الطلاب، وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية.

 انتظام الدراسة فى جميع كليات جامعة الزقازيق،فيتو2

الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٨ وينتهى يوم الخميس الموافق ٢-١-٢٠٢٥، وتمتد فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من يوم السبت ٢٠٢٥/١/٤ إلى يوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢٣، ثم عودة الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٨ وينتهي الخميس ٢٠٢٥/٥/٢٩ ثم امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ٢٠٢٥ والتى تنتهى وفقًا لطبيعة الدراسة والإمتحانات بكل كلية.

 انتظام الدراسة فى جميع كليات جامعة الزقازيق،فيتو

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انتظام الدراسة جامعة الزقازيق أول يوم في العام الدراسي الجديد انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعة الزقازيق اساتذة جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق

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