كورال جامعة الزقازيق يشارك في مهرجان الخيول العربية ببلبيس

استقبل د.هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة اليوم الثلاثاء فريق كورال جامعة الزقازيق المشارك بمهرجان الشرقية للخيول العربية ببلبيس في دورته الـ ٢٨، الذي تنظمه محافظة الشرقية تحت رعاية م.حازم الأشموني محافظ الشرقية، خلال الفترة من ٢٥/ ٩ حتى ٢٠٢٤/٩/٢٧ الجاري.

الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق

وتأتي مشاركة الجامعة بالمهرجان تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود. إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، وتحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية

أكد د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة أهمية التعاون المثمر مع كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة وخاصة الأجهزة التنفيذية لمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية المواهب المتميزة ودعمهم في كافة المجالات وحرصها على توفير البيئة المناسبة لتنمية قدرات الطلاب؛ متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

المواهب الطلابية المتميزة

فيما أعرب د. إيهاب الببلاوي عن فخره وسعادته بمشاركة كورال الجامعة بالمهرجان موضحًا أن فريق الكورال يضم عناصر تتمتع بالمواهب الطلابية المتميزة، مشيدًا بالنجاح الذي حققه كورال جامعة الزقازيق بمهرجان العلمين الجديد، مؤكدًا أنه سيقدم عروضًاً تلقى استحسان الجميع خلال مشاركته بمهرجان الشرقية للخيول العربية .

صورة مشرفة لطلاب الجامعة

خلال اللقاء نقل د.هلال عفيفى تحيات د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة لأعضاء الكورال ؛ متمنيًا لهم التوفيق والسداد خلال مشاركتهم بالمهرجان، مؤكدًا اهتمام إدارة الجامعة البالغ بهم بما يمثلونه من صورة مشرفة لطلاب الجامعة فى كافة المحافل المحلية، والدولية، حيث تهتم الجامعة بصقل مهارات الطلاب وتحفيزهم على المشاركة بمختلف الأنشطة.

الدكتور هلال عفيفي أمين عام جامعة الزقازيق

وعقب لقاء فريق كورال جامعة الزقازيق مع أمين عام الجامعة توجهوا لمدينة بلبيس حيث مقر انعقاد مهرجان الخيول العربية للاستعداد لبدء الافتتاح والفعاليات غدًا الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٥م.

الدكتورة هبة عبد الكريم بكلية التربية النوعية

وقال إن فريق كورال جامعة الزقازيق يتكون من ٢١ طالبًا وطالبة بقيادة د. هبة عبد الكريم المدرس بكلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ( مشرف وقائد الفريق)، ومحمد السيد مدير النشاط الفني بالجامعة والمشرف على وفد الجامعة المشارك بالمهرجان.