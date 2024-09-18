الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يفتتح مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية ويجري جولة تفقدية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع.


وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.


والتقط رئيس الوزراء خلال الزيارة صورة تذكارية مع العاملين في مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية في ختام جولته التي قام بها في أقسام المصنع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع بيكو العاشر من رمضان

مواد متعلقة

مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال عددا من ملفات عمل ومشروعات الوزارة

وزير الصحة: إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر

مدبولي يكشف الهدف الاستراتيجي من مبادرة "بداية" ويوجه رسالة للمواطنين

مدبولي: مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تجسيد لاهتمام الدولة بالعنصر البشري

بحضور كبار رجال الدولة، مدبولي يعلن إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

مدبولي يشهد احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

مدبولي: تحويل الغاز إلى طاقة بمدافن السلام والحمام باستثمارات 40 مليون دولار

الأكثر قراءة

بعد أزمة صلاح الدين التيجاني، كل ما تريد معرفته عن الطريقة التجانية في مصر

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

أول رد من الشيخ صلاح الدين التجاني على اتهامه بالتحرش

ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز يثير الغضب ويتصدر التريند، والنشطاء: كفاية يا مدبولي

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

أحمد فتوح يعتذر رسميًا لأسرة ضحيته ويكشف سبب مشاركته في تدريبات الزمالك

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

الأهلي يستغل اجتماع رابطة الأندية ويفتح النار على المنتخب

ads

منوعات

المزيد

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول.. صهيب الرومي، التاجر الرابح

تكذيب معجزات الله، تفسير الشعراوي للآية 13 من سورة النمل (فيديو)

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

المزيد
الجريدة الرسمية