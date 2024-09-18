مدبولي يفتتح مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية ويجري جولة تفقدية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع.
وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.
والتقط رئيس الوزراء خلال الزيارة صورة تذكارية مع العاملين في مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية في ختام جولته التي قام بها في أقسام المصنع.
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