مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy S25 ultra

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر الهاتف المنتظر سامسونج Galaxy S25 ultra والمتوقع الكشف عنه ديسمبر المقبل وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الهاتف المتوقعه وسعرة.

مواصفات هاتف سامسونج

تشير التسريبات الى ان هاتف سامسونج Galaxy S25 ultra سيكون أنحف هواتف Ultra بسمك يبلغ 8.2مم كما ان وحدة الكاميرة 1.8مم عن هيكل هاتف S25، ومن المنتظر ان تبرز وحدة الكاميرة 2.4 مم في إصدار Ultra.

كما انه من المتوقع ان يأتى الهاتف بمعالج كوالكم سناب دراجون 8 من الجيل الرابع مع كاميرا أساسية 200ميجا بكسل وتصوير فيديو 8k.

سعر الهاتف المتوقع

و من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S25 Ultra بسعر 1,299 دولارًا لنموذج سعة التخزين 256 جيجابايت، و1,419 دولارًا لنموذج سعة التخزين 512 جيجابايت.

يذكر انه تم تزويد سامسونج s24 ultra بمنصة Snapdragon 8 Gen3 الخاصة بهاتف Galaxy، وتم ترقية مجموعة الشرائح خصيصًا لمستخدمي Galaxy، حيث توفر تحسينات في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي كما تعمل معدلات التحديث التكيفية 1-120 هرتز أيضًا على تحسين كفاءة الأداء لموديلات Galaxy S24.