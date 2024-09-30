الإثنين 30 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين بشأن بطاقات الدعم ويكشف حجم مخزون السلع

بطاقات الدعم
بطاقات الدعم

طمأن  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجميع على مخزون السلع الاستراتيجية واحتياطي مصر، موضحًا أن مصر في هذا الإطار في وضع آمن، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي يتابعون مخزون السلع الاستراتيجية يوميًا، وهناك تقارير تصدر يوميًا والمتابعة يوميًا».

المخزون الاستراتيجي من السلع

وشدد وزير التموين، على أن مصر فيما يخص المخزون الاستراتيجي هي في الحد الآمن، موضحًا أنه  لدى مصر مخزون 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وهي تكليفات من الرئيس السيسي وواحدة من برنامج الحكومة، منوهًا بأن لدى مصر مخزون يتجاوز الـ6 أشهر في  عدد من  السلع الاستراتيجية منها السكر والزيت والقمح.

وتابع: «الظروف الجيوسياسية أحيانا تخدمنا.. اننا نستورد السلع بأسعار مميزة ويكون في تدني في الأسعار»، موضحًا أنه تم تنويع مصادر الحصول على السلع الاستراتيجية سواء من الأقماح أو من السكر، مشددًا على أن الفجوات الموجودة في السكر كانت في وقت سابق دافع كبير لكي يكون لدينا مخزون يفوق الـ10 أشهر من السكر.

وواصل:  لدينا الرغبة في تطوير سلاسل الإمداد وأن يكون هناك صوامع حقلية لتقليل الهدر وتوعية لزيادة الرقعة الزراعية في هذا المجال.

 

وزير التموين: نعمل مع «الزراعة» والجهات المختلفة للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه

ولفت إلى  أنّه يعمل مع وزير الزراعة ومشروع مستقبل مصر والمنتجين الزراعيين والجهات المختلفة للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضروات والفواكه.

وأضاف: "نحاول تدشين نوع من الأسواق المستديمة وشبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على ذلك".

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق: "هناك أكثر من جانب في هذه المعادلة، المزارع لديه تحدي المياه، وتحدي زراعة بعض المحاصيل التي تدر عليه أرباحا أكثر من محاصيل أخرى، وتحدٍ ثالث متعلق بعملية النقل والقيمة المضافة للمحصول الذي يزرعه".

وواصل: "الأفكار هي شغلنا الشاغل، فنحن نطمح إلى زيادة إنتاجية الفدان، وفي زيت الخليط على سبيل المثال، فإننا نعمل على استخدام مصانعنا وخبراتنا المتراكمة للخلط بين أنواع معينة، وجربناها واستخدمناها وأصبحنا خبراءً متميزين فيها".

وزير التموين: البطاقة التموينية أمانة في يد المواطن.. أحسن استخدمها

وأكد وزير التموين، أنه منذ تكليفه للعمل كوزير للتموين من يوم 3 يوليو 2024 وحتى الآن يخرج الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن تفاصيل العمل، قائلًا: «مفيش أكتر من كده وضوح.. في حديث لرئيس الوزراء اسبوعي عن كل ما يشغل الرأي العام».

وتابع: «رسالتي للشعب أننا موجودين لخدمة المواطن ولدينا شغل شاغل إلا خدمة المواطن بأفضل الطرق وبأحداث النظم وباستخدام الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية التي تمت في هذا المجال، نتحافل مع كل مقدمي الخدمات لتقديم الخدمة».

وزير التموين يكشف خطوات وصول الدعم لمستحقيه

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ووجه رسالة للمواطن،: «لا تستمع للأفكار التي تجعلك لا تستخدم حقك.. متخليش حد يستخدم البطاقة التموينية بتاعتك.. متخليش حد يقنعك أنك تاخد فلوس منه ومتتنازلش عن التموين»، مشددًا على أن البطاقة التموينية أمانة في يد المواطن.

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