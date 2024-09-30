وزير التموين يكشف خطوات وصول الدعم لمستحقيه

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ قيمة الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق بنحو 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.

وزير التموين: لدينا إصرار في الحكومة على أن يصل الدعم لمستحقيه

وأضاف «فاروق»، في حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيه للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك».

وتابع: «المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيه على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاجة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق، فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع.

حرص الدولة على دعم المواطنين

وأكد أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها، مؤكدا أن هذه ليست هي الرغبة الحقيقية، فالحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.

وزير التموين: الرقمنة الكاملة لقواعد البيانات ستضمن وصول الدعم لمستحقيه

وتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بطاقات التموين وأسلوب إدارتها مع تحول الدعم النقدي، قائلا: «لن نستطيع الإدارة بدون بيانات ومعلومات، وأشار الخبراء إلى عدم إدارة أي شيء دون قياس حجمه، والعلم الجديد يشير أيضا بعدم القدرة في تطوير أي شيء دون رقمنته، ونحن ننتهج ذلك لوصول الدعم لمستحقيه».

وأضاف: «أشكر زملائي في الوزارة على التاريخ المتراكم الموجود، نستفيد منه ونبني عليه، لكن لا بد أن يكون له شكل جديد، وطريقة جديدة لاستخدامه سواء عن الإنفاق أو الدخل أو الاستهلاك أو الامتلاك ليس بالشكل السطحي، مثل الذي يمتلك تكييف سنمنع عنه، عمرنا ما قولنا ذلك، وليست هذه طريقة تفكيرنا في الحكومة وليست منطقية».

وتابع: «لكن المنطقي أن يكون أحدهم لديه القدرة على الإنفاق الكبير في مجال معين، ولدينا بياناته، لا يصح ذلك الحصول على الدعم».