هل تتأثر مكتسبات المواطنين حال تطبيق الدعم النقدي؟ وزير التموين يرد

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كان «رقم أصم»، وأيضًا كان سيظلم المواطن إذا تم بناء هذا النظام على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.

وزير التموين: الدعم النقدي سيظلم المواطن إذا كان «رقم أصم»

وأضاف «فاروق»، في حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدعم النقدي سيظلم المواطن لو كان الرقم المالي أصم أما لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي».

الدعم النقدي المشروط والكامل

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر».

وزير التموين: أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون «منقوصا»

ولفت إلي أنّ الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا، إلى أنّ أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون حديثا منقوصا.

وأضاف: "خبراء الاقتصاد وأساتذتنا الذين عملنا معهم أو تولوا الوزارة أو يتحدثون عن هذا الملف، فإنهم يقدمون عدة نصائح، ويؤكدون أنّ الدعم في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا".

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "نقصد بالرقمين هما بداية من 10 وأكثر حتى 99، وبالتالي، قياس التضخم يكون على مجموعة من السلع الموجودة، وبدأنا بهذه السلع وعملنا على إحكام الرقابة عليها، ففي الأسبوع الماضي أصدر رئيس الوزراء بتجريم حبس أي منتج من المنتجات الأساسية، بواقع 7 منتجات، وهناك 33 منتجا يمكن للمواطن الاستفادة بالحصول على الدعم للصرف فيهم".

وأكد، أن الوزارة لن تتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، مشيرًا، إلى أنه عقد اجتماعا مع الغرف التجارية من أجل ضبط الأسعار، ولافتًا، إلى أن نظرة جهاز حماية المستهلك شملت كل شيء بما في ذلك المخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل مقدمي الخدمات السلعية.

وشدد، على أهمية أن يقتنع المجتمع بنجاح الدعم النقدي، لافتًا، إلى أنّ أول مكالمة أجراها بعد تولي المسؤولية جمعته بالكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وطلب منه تبني هذا الملف في الحوار الوطني.

وأكد: أنه بكل ما يملك من جهد لن يواجه أي مواطن عناء في التعامل مع التموين أو مكاتب التموين المختلفة في المحافظات، مشددًا على أن الأساس في الأمر أنه في حالة وجود سعرين لسلعة ستظهر المشكلة.

وأضاف: «الدعم النقدي يصل للمواطن نقدًا على الكارت التمويني الخاص به يقدر يستفيد به ويستخدمه.. من ضمن الأشياء المهمة التي يشعر بها المواطن أنها مهمة في استبدال النقاط أنه ليس شرط أن يكون المواطن محتاج لنفس السلع التي يحتاجها يوميًا».

بيع نقاط الخبز

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «عدم وجود آلية مظبوطة لبيع النقاط يفتح السوق السوداء.. الدعم العيني يفتح الطريق بأشكال مختلفة أمام السوق السوداء، وبالدعم النقدي سيتم توسيع طريقة استخدام الكارت التمويني لشراء ما يحتاجه، وهي من أجل ضبط إيقاع السوق حتى لا يكون المواطن فريسة في يد التاجر».