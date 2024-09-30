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محافظات

صادرات بـ 282 مليون دولار، افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية الثالث بالفيوم

جانب من معرض النباتات
جانب من معرض النباتات الطبية والعطرية،فيتو

النباتات الطبية والعطرية، قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قطاع النباتات الطبية والعطرية، يحظي بفرص للنمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، لاسيما في ضوء الطلب العالمي المتزايد وغير المحدود على منتجات النباتات الطبية والعطرية، وهو ما يجعلها على رأس القطاعات التصديرية الواعدة، فقد بلغت صادرات النباتات الطبية والعطرية خلال العام الماضي 282 مليون دولار.

أهداف مهرجان النباتات الطبية والعطرية

وأكد المهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مهرجان النباتات الطبية والعطرية الثالث، المقام علي أرض الفيوم،  يهدف إلى تجميع الأطراف العاملة في قطاع إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، خاصة صغار المزارعين والمصدرين، مما يفتح المجال أمامهم نحو تعزيز سبل التعاون والشراكة.

 كما يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على هذا القطاع الهام، من خلال عرض المنتجات المختلفة من النباتات الطبية والعطرية، ويساعد على التعرف على التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع، وأحدث التقنيات والابتكارات المتقدمة المتاحة أمام العاملين بهذا القطاع.

تبادل الخبرات وتطوير الاستثمار في مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية

و يهدف المهرجان أيضا إلي تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدول الرائدة في هذا المجال، وتبادل الخبرات بالشكل الذي يسهم في تطوير هذا القطاع، ويركز المهرجان على عدة محاور أساسية تشمل تحقيق القيمة المضافة من خلال تحسين مراحل الإنتاج والتصنيع، وتعزيز تكامل سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية، بدءًا من الزراعة وصولًا إلى المنتجات النهائية، كما يسعى المهرجان إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الابتكار والإنتاجية، وذلك من خلال تشجيع مشاركته في مختلف مراحل الصناعة، بالإضافة إلى ذلك، يركز المهرجان على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية عبر تطوير المنتجات وفقًا للمعايير والابتكارات الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي في هذا القطاع.

محاور المؤتمر والأنشطة المصاحبة له

ويشمل المؤتمر 6 جلسات علمية على مدى يومين، ويشارك به 100 عارض ومقدم خدمة، و2500 متخصص من منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية، وممثلي سلاسل التوزيع والمصانع والجمعيات الأهلية، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والوقاية من الأمراض والآفات، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات والاستشارات، والعاملين في مدخلات الإنتاج والتصنيع "التعبئة والتغليف والماكينات والأسمدة"، والجمعيات التسويقية والمزارعين.

 

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افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان ومعرض النباتات الطبية والعطرية في الفيوم

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