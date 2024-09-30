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ثقافة وفنون

رسالة مؤثرة من مدحت العدل في ذكري وفاة نجل سامى العدل

مدحت العدل
مدحت العدل

حرص السيناريست مدحت العدل، على إحياء الذكرى الأولى، لوفاة نجل شقيقه الراحل سامي العدل، "أحمد" حيث أشار إلى أنه رغم مرور الأيام، إلا أن الحزن ما زال يسكن قلبه، بعد أن تذوق مرارة الفقد، داعيًا الله أن يغفر للفقيد ويرحمه، ويرزق أسرته وكل محبيه الصبر والسلوان على مصيبتهم.

في هذا السياق، كتب مدحت العدل منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قال فيه: مرت الأيام وما زال وجع فقدك يملأ قلبي.. رحلت بجسدك ولكن روحك باقية معنا، أفتقدك في كل لحظة، وستظل ذكراك حية في قلبي حتى نلتقي.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.

 

على الجانب الآخر، كان قد أشاد السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالعرض المسرحي "مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، وإخراج عصام السيد.

 

مدحت العدل يشيد بعرض مش روميو وجولييت 


وكتب مدحت العدل قائلا: "عظمة الفن الحقيقي أن تقول أصعب الأشياء بابسط الطرق وهذا ما شاهدته مستمتعا ب (مش روميو وچولييت) للمخرج الكبير عصام السيد والشاعر المبدع أمين حداد في بساطة فنية آسرة قضينا ما يزيد عن ساعتين لم نشعر بهما من سحر الطرح الغنائي والإستعراضات الممتعة التي عبرت عن قضايا ملحة ومهمة نعيشها كل يوم".

 

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