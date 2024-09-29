وفاة شقيقة أحمد عمر هاشم، وموعد ومكان الجنازة بالشرقية

أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رحيل شقيقته، فردوس عمر هاشم بقرية بنى عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية بعد صراع مع المرض.

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

بسم الله الرحمن الرحيم ؛

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).. ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الشريفة الحاجة فردوس عمر هاشم شقيقة فضيلة الإمام ا د / احمد عمر هاشم.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهمنا الصبر والسلوان.. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها أهلًا خيرًا من أهلها وجيران خيرًا من جيرانها وناس خيرًا من ناسها..ونسألكم الدعاء.

وصلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامر. مركز الزقازيق محافظة الشرقية والعزاء اليوم يبدأ من بعد صلاة العصر بالساحة الهاشمية بذات القرية".

الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال احتفالية المولد النبوي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقبيل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف وذلك على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

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