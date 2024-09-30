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أخبار مصر

هيئة الإسعاف: تكثيف التأمين الطبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

تكثيف التأمين الطبي
تكثيف التأمين الطبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة
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أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تكثيف التغطية الإسعافية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر وحتى ٣ أكتوبر المقبل، بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة تسعة أندية رياضية.

خطة تأمين بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد

 

كما أعلن الدكتور عمرو رشيد أن خطة تأمين بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد جاءت في إطار توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة توفير كافة سبل الرعاية والعناية للفرق والوفود المشاركة في البطولة، بما يتوافق مع اسم مصر كوجهة رياضية لاستضافة العديد من البطولات العالمية، والتي كان آخرها بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، والتي انتهت فعالياتها بنجاح في ٢١ سبتمبر الحالي.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد أن خطة تأمين البطولة تمتد لتشمل الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وذلك من خلال الدفع بعدد ١٢ سيارة إسعاف مجهزة كوحدة عناية مركزة، بالإضافة إلى ٤ سيارات إسعاف لتأمين الصالة المغطاة التي تستضيف المباريات.

كما تشمل الخطة استمرار التغطية الإسعافية لتأمين تدريبات الفرق الرياضية وعمليات الإحماء التي تسبق انطلاق المباريات الرسمية، مع تخصيص فرق إسعافية مترجلة (Rescue Team) بأرضية الملعب، مزودة بأجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED) ونقالة طبية مخصصة لإصابات الملاعب (Basket Stretcher)، وذلك لتوفير تغطية إسعافية لحظية للجمهور واللاعبين، وتنظيم عملية الإخلاء الطبي بواسطة أسطول الإسعاف لمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

 

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وفي -ذات السياق- أكد الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين جاءت بالتوازي مع انتظام وتيرة عمل المنظومة الإسعافية بشكل طبيعي، وبدون المساس بأي من الخدمات الإسعافية الطارئة التي ترد للخط الساخن التابع لهيئة الإسعاف ١٢٣، مع وجود تنسيق تام بين كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان، والجهات والوزارات المعنية بذلك الحدث الرياضي الاستثنائي.
 

 

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