التشكيل الرسمي لمباراة السد والاستقلال بدوري أبطال آسيا

أعلن المديران الفنيان لفريقي السد القطري واستقلال طهران الإيراني تشكيل الفريقين في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024-2025.

تشكيل الاستقلال الإيراني

تشكيل السد القطري



ويدخل السد مواجهة الاستقلال لحصد النقاط الثلاث، وتحقيق الفوز الأول في البطولة بعدما كان قد استهل مشوار المنافسة بالتعادل خارج الأرض بهدف لمثله مع العين الإماراتي حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا 2023 – 2024.

ويخوض السد القطرى مباراة الاستقلال، بصفوف مكتملة تحت قيادة الإسباني فيليكس سانشيز بعد انضمام الجزائري يوسف عطال والبرازيلي جيليرمي توريس المقيدين قاريا فقط، ولا يسمح لهما بالمشاركة مع الفريق في البطولة المحلية في ظل اكتمال عدد المحترفين السبعة المسموح بمشاركتهم محليا، في حين يعول السد كثيرا على نجوم مميزة على غرار أفضل لاعب في كأس آسيا الأخيرة 2023 وهدافها أكرم عفيف، إلى جانب الإسبانيين موخيكا وكريستو جونزاليس، والمالي محمد كمارا.

وفي المقابل، سجل الاستقلال الإيراني بداية مثالية، بعدما حقق الفوز على الغرافة في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في طهران، بيد أنه لا يقدم محليا المستوى المنتظر، حيث يحتل وصيف النسخة الماضية من الدوري الإيراني المركز الحادي عشر، وخسر آخر مواجهة خاضها في الدوري على أرضه أمام برسيبوليس بهدف دون رد الأربعاء الماضي في الجولة السادسة.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة السابقة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، فقد التقيا في ثماني مناسبات، حقق السد الانتصار في مباراة واحدة وخسر في مناسبتين، في حين تعادل الفريقان في خمس مواجهات، وسجل كل فريق في مرمى الآخر عشرة أهداف خلال المواجهات الثماني.