نجم الأهلي يزين غلاف كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، زين بيرسي تاو نجم النادي الأهلي غلاف بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت صفحة الفيفا غلاف يحمل صور العديد من لاعبي الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 والذي ضم العديد من النجوم العالمية أبرزهم، هالاند، هاري كين، فينيسيوس جونيور، مارسليو وجريزمان العديد من النجوم الآخرين.

وعلقت صفحة الفيفا علي هذا الغلاف وكتبت “ استعد لعام 2025 ”.

و كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، أعلن عن الموعد المبدئي لقرعة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد والتي ستنطلق العام المقبل.

وحدد الفيفا الموعد المبدئي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك في شهر ديسمبر المقبل.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 13 يوليو.

ويقام نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم 13 يوليو من العام ذاته على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي بحضور 83 ألف متفرج.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، في شكله الجديد، بمشاركة 32 فريقا بمشاركة الأهلي خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

ويمثل الأهلي قارة إفريقيا في مونديال الأندية، إلى جانب الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتتضمن تلك البطولة كذلك 4 فرق آسيوية، 12 ناديًا من قارة أوروبا، 4 فرق من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، فريق من أوقيانوسيا، 6 فرق من أمريكا الجنوبية، إلى جانب فريق يمثل البلد المضيف.

وكشف فيفا، في بيان رسمي، عن الملاعب التي ستشهد استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في ثوبها الجديد.

ووفقا لما جاء عبر البيان، فإن 12 ملعبًا سيستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، والبالغ عددها 63 مباراة.

ستقام المباريات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وستكون المباراة النهائية في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، على بعد خمسة أميال من مدينة نيويورك.

ملاعب كأس العالم للأندية 2025



ملعب مرسيدس بنز.

ملعب بنك أمريكا.

ملعب تي كيو إل.

ملعب روز بول.

ملعب هارد روك.

ملعب جيوديس بارك.

ملعب ميتلايف.

ملعب كامبينج وورلد.

ملعب إنتر أند كو.

ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ملعب لومن فيلد.

ملعب أودي فيلد.

وضمن 30 فريقًا تأهلهم إلى البطولة المرموقة، حيث يتبقى مقعدين فقط في الوقت الحالي.

وسيتم تقسيم الـ32 فريقًا، في البطولة، على 8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل صاحب الصدارة والوصافة في كل مجموعة إلى دور الـ16.

وستكون مرحلة خروج المغلوب، من دور الـ16 إلى النهائي، مكونة من مباراة واحدة، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.