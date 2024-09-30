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خارج الحدود

خبير عسكري: الغزو البري للبنان قريب وحزب الله لم يتأثر بهجمات إسرائيل

قوات حزب الله، فيتو
قوات حزب الله، فيتو

قال العميد مارسيل بالوكجي، خبير عسكري، إن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان قريبة، مشيرًا إلى أن قرار الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين  العام لـحزب الله اليوم تضمن بعض النقاط، منها التشديد على كسب الثقة بقياداته وتعيين قيادة جديدة، وأن يردع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاختراق التي تنفذها إسرائيل.

 

قدرة حزب الله في مواجهة الاحتلال بريا

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن «قاسم» ركز في خطابه كذلك على عدم فصل جبهة الإسناد عن غزة، كما شدد على أن حزب الله مستعد للدفاع عن لبنان والتصدي للهجوم البري الإسرائيلي، وقتال إسرائيل بطريقة لا متماثلة ولا مركزية ما يساعد حزب الله على ردع العدوان وذلك بعد تدريب حزب الله على كافة المحاور والقطاعات.

 

مشكلة حزب الله في القيادات

وأوضح أن حزب الله لم يتأثر بهجمات الاحتلال الإسرائيلي، رغم كل هذه الضربات ولم تتأثر قدراته العسكرية، فلم يتأثر سوى القيادات، والبيئة الحاضنة، بينما انعدمت ثقة حزب الله بقياداته، نتيجة الاختراق الأمني الكبير من قبل قوات الاحتلال.

 

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مفتاح تفوق حزب الله على الاحتلال

وأشار إلى أن هناك بعض الركائز التي إذا ما عمل حزب الله على تحسينها يمكنه التصدي لأي هجوم بري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منها تعيين قيادات جديدة مدربة، لافتا إلى أن قدرات حزب الله لديه قوات جاهزة لم تتأثر، هي قوات القتال وقوات الدعم.

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