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سياسة

موقف القانون الدولي من قضية الاغتيالات السياسية، خبير قانون دولي يوضح

د. أيمن سلامة خبير
د. أيمن سلامة خبير القانون الدولي، فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، وأستاذ القانون الدولي العام الزائر بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان ستراسبورج: إن عملية تفخيخ وسائل الاستدعاء أو النداء التى قامت بها إسرائيل فى نزاعها مع بعض الدول العربية لتصفية عشرات القادة والمنتسبين لـحزب الله اللبناني والعشرات من المدنيين والأطفال غير المشاركين فى النزاع المسلح أو المنتسبين لحزب الله، تعد مثالا ونموذجا للإجراءات غير الشرعية التى تقوم بها بعض الدول من خلال وسائل غير معلنة وتصفية حسابات بعض الدول مع أعدائها خارج ساحة المعركة.


 

إسرائيل ترتكب جرائم الاغتيالات رغم حظر اتفاقيات جنيف 

وأوضح د. أيمن سلامة، فى تصريح لـ “فيتو”، أن هذا الأمر ينطبق على الاغتيالات السياسية التى ما برحت إسرائيل تقوم بها حتى هذه اللحظة فى إيران وسوريا ولبنان وقطاع غزة واليمن، والغدر امر تحظره اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، ومن قبلها لائحة لاهاى عام 1907، وأيضا مدونة لبير، التي وقعها الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن، فى الولايات المتحدة، كما تحظر نشرات ومكتبات عسكرية للدولة اللجوء للغدر من أجل إلحاق الضرر حتى بالعدو المحارب عن طريق قتله.

إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني

وواصل سلامة حديثه، قائلا: إن إسرائيل تنتهج سياسة الاغتيالات، التى اصطلح على تسميتها قانونيا "عمليات القتل المستهدف"، والتي تعرف بأنها “الاستخدام المتعمد والمخطط له مسبقا، من قبل دولة أو جماعة مسلحة، ضد فرد بعينه، خارج نطاق الاحتجاز المادي”.

المادة الثانية للجنائية الدولية تلاحق مرتكبي ومحرضي الاغتيالات السياسية 

وأضاف خبير القانون الدولي: إن الدولة التى ترتكب مثل هذه الجرائم عن طريق الغدر أو ترهيب المدنيين من خلال الاغتيالات السياسية لقادة المليشيات المسلحة، تواجه مسئولية مدنية دولية، أما القادة الذين أمروا أو حرضوا على ارتكاب هذه الجرائم يمكن للمادة الثامنة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملاحقتهم جنائيا أمام المحكمة وفق الشروط المحددة فى هذه المادة.

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إسرائيل حزب الله الاغتيالات السياسية حسن نصر الله المحكمة الجنائية الدولية

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