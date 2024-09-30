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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار الدور الأمريكي في عملية اغتيال حسن نصرالله

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

 تكشف فيتو في عددها الجديد أسرار الدور الأمريكي في عملية اغتيال حسن نصرالله، وتفاصيل الأيام الصعبة أمام حزب الله مع قرب اجتياح لبنان.  

 

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