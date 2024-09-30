فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار الدور الأمريكي في عملية اغتيال حسن نصرالله

تكشف فيتو في عددها الجديد أسرار الدور الأمريكي في عملية اغتيال حسن نصرالله، وتفاصيل الأيام الصعبة أمام حزب الله مع قرب اجتياح لبنان.

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