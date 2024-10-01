هل تنجح الحكومة فى طرح حصة المصرف المتحد رغم الأزمات المحيطة؟،هشام حسن: هناك سوء إدارة للأصول والدولة تنظر للصفقات نظرة القطاع العام، سليمان: الركود العالمي يؤثرعلى الطروحات ويجب التحرك سريعا

رأى خبراء أن قرار البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، يواجه ظروفا عالمية غير مواتية من أزمات اقتصادية وركود عالمي وأن الطرح في ظل هذه الازمات محفوف بالمخاطر.

ويعمل حاليًّا البنك المركزي من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

وأكد الخبراء إن هناك سوء إدارة للأصول العامة خلال السنوات العشرين الماضية وذلك بالرغم من الحجم الكبير من الأصول ذات القيمة الكبيرة.

سوء إدارة الأصول

قال هشام حسن خبير أسواق المال، إن هناك سوء إدارة للأصول وذلك بالرغم من الحجم الكبير من الأصول ذات القيمة الكبيرة، مشيرين الى أن هناك رؤية لصندوق النقد الدولي تختلف عن رؤية الحكومة والدولة، حيث أن هناك اعتبارات للدولة تسير وفقا لها، والدولة اعتادت أن تمتلك كل شئ، وفقا لرؤية القطاع العام.

رؤية صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن هناك رؤية لصندوق النقد الدولي تختلف عن رؤية الحكومة والدولة، حيث أن هناك اعتبارات للدولة تسير وفقا لها والحكومة لازالت متمسكة بهذه الطريقة و تواجه صعوبة في التنازل عنها.

وتابع: "على العكس فإن الدول الرأسمالية لا تحتفظ بأصول سوى البنوك المركزية، لذلك فإن صندوق النقد الدولي يسعى لتغيير الفكر الحكومي التمسك بإدارة المؤسسات الحكومية"، مضيفا أن الظروف المحيطة لا تساعد ولا تدعم الدولة في التخلي عن فكرها القديم".

الطروحات الحكومية

وأشار إلى أن الدولة بدأت خطتها بشأن الطروحات الحكومية منذ نهاية عام 2016 ولم يكن سعر الدولار يتجاوز 20 جنيها، لكنه وصل الآن إلى قرب 50 جنيهًا، ورغم ذلك فإنه بعد وصول حصيلة بيع رأس الحكمة وشرائح قرض صندوق النقد، إلا أن الدولة دخلت في العديد من الأزمات والقضايا التى شغلتها عن تنفيذ خطة برنامج الطروحات أو الترويج للبرنامج والشركات والبنوك المقرر طرحها.

وأكمل، أنه في الوقت الذي وجدت فيه حصيلة دولارية أدت إلى استقرار نسبي مؤقت، وإذا سارت على نفس النظام، فإنها ستضطر لبيع المزيد من الممتلكات وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة انهيارات في البورصات الكبرى، إلا أن هناك تهديد بركود اقتصادي عالمي، وذلك على الرغم من توجهات الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل، كما أنه من الممكن أن تتفاقم الأزمات بشكل غير متوقع.

آليات نجاح برنامج الطروحات الحكومية

وقال حافظ سليمان خبير أسواق المال، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى إجراءات سريعة إذا ما أرادت الحكومة إنجاح برنامج الطروحات في البورصة، ومن بين تلك الإجراءات إنهاء ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي.

ولفت إلى أنه ثبت بالدليل والتجربة أنها أحد أهم أسباب انهيارات السوق، وتأكد الجميع من أن السوق لا يتحملها نظرا لعدم جاذبية السوق مقارنة بأسواق المنطقة وفقدان التنافسية.

ضرورة تفعيل صانع السوق

وشدد علي ضرورة تفعيل صانع سوق خاصة مع التراجع الشديد في أسعار الأسهم بالتوازي مع التخفيض الكبير بأسعار العملة وجاذبية مضاعفات الربحية وتضاعف قيم الأصول عشرات المرات،لافتا إلى ضرورة إيجاد صانع سوق قادر علي ضبط الإيقاع، وذلك كأداة تسويق برفع بعض الأسهم لقيمتها العادلة مما يلفت الأنظار بالداخل والخارج للفرص السانحة بالبورصة المصرية وهو ما يحتاجه برنامج الطروحات الحكومية.

ولفت إلى أن إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية لا يزال تدور حول 40 مليار دولار منذ 2008 حتي اليوم رغم التخفيض الكبير في سعر الصرف مع العلم أنه في 2007 تخطت قمة القيمة السوقية للبورصة المصرية 170 مليار دولار.

إعادة صياغة استثمارات الحكومة في البورصة المصرية

وشدد أيضا على ضرورة إعادة صياغة استثمارات الحكومة في البورصة المصرية بعيدا عن إدارة الصناديق من خلال السماسرة وموظفي شركات إدارة الأصول.

وتساءل: لماذا لا يتم تخصيص جزء محدد سنويا من أموال التأمينات والبريد والبنوك وشركات التأمين وخلافة بتعديل تشريعي رسميا خصوصا مع الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم فأصبحت أحد أهم سبل استثمار تلك الأموال كعائد على الاستثمار.

وطالب قيادات الرقابة المالية بضرورة تسهيل إجراءات زيادة رأسمال الشركات المقيدة وتخفيف الأمور الروتينية الورقيه. وكذلك تعدد الجهات داخل الهيئة في دراسة ملف زيادة رأسمال طالما اتفق المساهمون علي قرار صخ سيولة في شركتهم بقرار جمعية عمومية مهما كان الغرض من الزيادة ومهما كان وضع القوائم المالية للشركة.