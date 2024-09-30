البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات سبتمبر 2024

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين 30 سبتمبر،آخر جلسات الشهر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.184 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 32867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 39020 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 13693 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 7583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 10732 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9% عند مستوى 3126 نقطة.