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رياضة

عودة مبابي، قائمة ريال مدريد لمواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا

مبابي
مبابي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة ليل الفرنسي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. 

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليل غيبا تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها، كما تواجد مبابي بعدما غاب عن الفريق في مباراته أمام أتليتكو مدريد.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليل  

 

 

أتلتيكو مدريد يخطف تعادلا مثيرا من الريال في الديربي

 

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول، وسط أفضلية نسبية لفريق أتلتيكو مدريد، وكانت أولى المحاولات في الدقيقة 17 عن طريق أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الذي أرسل تمريرة بينية تجاه زميله ألكسندر سورلوث المنطلق داخل منطقة الجزاء إلا أن تمريرته افتقدت الدقة الكافية وتمكن الدفاع من استخلاصها.

 

وفي الدقيقة 18، رد ريال مدريد من خلال ركلة ركنية بعد ركنية نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام أوريليان تشواميني الذي سدد تجاه المرمى لكن الحارس يان أوبلاك تمكن من التصدي لها.

 

وفي الدقيقة 26، أطلق أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من أحد مدافعي ريال مدريد وانتهت معها الخطورة.

 

ورد ريال مدريد في الدقيقة 27، بعد ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب أتليتكو مدريد من جهة اليمين، نفذها فيدريكو فالفيردي بتسديدة قوية للغاية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

 

وفي الدقيقة 36، أطلق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس يان أوبلاك بثبات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ميليتاو بعد متابعة لعرضية فينيسيوس جونيورز.

 

وتوقفت مباراة ريال مدريد ضد مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" 

وأعلن الحكم توقف المباراة في الدقيقة 70 بسبب شغب الجماهير وإلغاء مقذوفات على أرضية الملعب قبل أن يتم استئنافها بعد 10 دقائق.

وخطف أتلتيكو مدريد هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق أنخيل كوريا.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الإسباني

 

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الإسباني كالتالي:

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

فيما يتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد كلا من أندريه لونين، فران جونزاليز، إندريك، لوكاس فاسكيز، أردا جولر، فاييخو، فران جارسيا، كامافينجا، جاكوبو.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

فيما يضم تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني كلا من: 

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، لو نورماند، خيمينيز، ريليندو.

وسط الملعب: كونور جالاجير، ماركوس لورينتي، رودريجو دي باول، أنطوان جريزمان.

الهجوم: ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: خوان موسو، أنتونيو جوميز، كليمونت لينجليه، جافي جالان، أكسيل فيتسل، صامويل لينو، رودريجو ريكيلمي، خافيير سيرانو، ليمار، كوكي، جوليانو سيميوني، أنخيل كوريا.

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