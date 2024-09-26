أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 212 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 212، الصادر في 26 سبتمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظات الجيزة، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية.
وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرارات وزارة الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ 84 شخصًا، والأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-قرار محافظة الجيزة باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجزرا العياط، وفقًا للاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية القائمة بجزرا- مركز العياط.
- قرار محافظة الشرقية بتعديل المخطط التفصيلي لقرية ميت أبو علي، الوحدة المحلية بالعصلوجي، مركز الزقازيق.
- قرار محافظة المنوفية باعتماد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني أرقام 146 و147.
- قرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية دنديط التابعة لمركز ومدينة ميت غمر.
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