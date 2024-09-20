الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطيران تعلن إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران

الطيران المدني
الطيران المدني

 أعلنت وزارة الطيران المدني عن انطلاق  مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران، للشباب بهدف تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للانخراط في سوق العمل، وذلك في إطار انطلاق  مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتى أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران

 من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقديم عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية، ضمن الموسم الثقافي الذي أطلقته الهيئة في دورته الجديدة، وبدأ مع منتصف سبتمبر الجاري، وذلك تحت مظلة وزارة الطيران المدنى، في إطار مبادرة “بداية من جديد لبناء الإنسان”.

 

 و️تستهدف المبادرة، توفير فرصًا للتدريب العملي للشباب بالشركات والهيئات التابعة  لها، مما يساهم في اكتساب الخبرات العملية اللازمة، بالاضافة الى تنظيم ندوات توعوية  تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على القيم والأخلاق التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة.

أيضا تستهدف مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير منظومة التعليم، ودعم الثقافة، وتشجيع الرياضة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

بينما يهدف الموسم الثقافى الذي تطلقه هيئة الأرصاد الجوية، بشكل دوري في صورة مواسم لفترات محددة، إلى نشر الوعي لدى المواطن بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على جميع مناحى الحياة وتقديم المفاهيم الأساسية لعلوم الطقس والمناخ بصورة مبسطة..

وتستعرض هيئة الأرصاد، من خلال الموسم موضوعات عن الرصد الجوى وتطور التنبؤات العددية بالطقس وتأثيرات التغيرات المناخية على الصحة والزراعة والتخطيط العمرانى والطيران، ويقدمها متخصصون من هيئة الارصاد الجوية والجامعات والمراكز البحثية فى مصر والوطن العربى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطيران المدني التغيرات المناخية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرصد الجوي بداية جديدة لبناء الإنسان تغيرات المناخ وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

لطلاب المرحلة الثالثة، قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات بين المعاهد العليا والمتوسطة

وزير التعليم العالي: التوسع في الجامعات التكنولوجية خطوة نحو تجهيز الشباب لسوق العمل

سجل الآن، بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الثالثة 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024، ننشر الحدود الدنيا للشعبة الأدبية بالدرجات

الحقوق والألسن والتربية تحصد المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة التمثيل المسرحي بعين شمس

وزير الطيران المدنى يلتقي وفد الشركة الصينية للهندسة المعمارية

كليتا الطب والزراعة بعين شمس تحصدان المركز الأول في مسابقة صناعة المحتوى

قواعد وشروط مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حسناء البيجر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لرئيس هيئة قناة السويس

رسائل مصرية قوية بشأن تطورات حرب غزة ولبنان والسودان

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بشرى سارة، تفاصيل طرح شقق للحجز الفوري في هذه المدن

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، الجمبري يسجل 780 جنيهًا في سوق العبور

ads

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

هؤلاء تلعنهم الملائكة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية