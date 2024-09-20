الطيران تعلن إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران

أعلنت وزارة الطيران المدني عن انطلاق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران، للشباب بهدف تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للانخراط في سوق العمل، وذلك في إطار انطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتى أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقديم عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية، ضمن الموسم الثقافي الذي أطلقته الهيئة في دورته الجديدة، وبدأ مع منتصف سبتمبر الجاري، وذلك تحت مظلة وزارة الطيران المدنى، في إطار مبادرة “بداية من جديد لبناء الإنسان”.

و️تستهدف المبادرة، توفير فرصًا للتدريب العملي للشباب بالشركات والهيئات التابعة لها، مما يساهم في اكتساب الخبرات العملية اللازمة، بالاضافة الى تنظيم ندوات توعوية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على القيم والأخلاق التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة.

أيضا تستهدف مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية متميزة، وتطوير منظومة التعليم، ودعم الثقافة، وتشجيع الرياضة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

بينما يهدف الموسم الثقافى الذي تطلقه هيئة الأرصاد الجوية، بشكل دوري في صورة مواسم لفترات محددة، إلى نشر الوعي لدى المواطن بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على جميع مناحى الحياة وتقديم المفاهيم الأساسية لعلوم الطقس والمناخ بصورة مبسطة..

وتستعرض هيئة الأرصاد، من خلال الموسم موضوعات عن الرصد الجوى وتطور التنبؤات العددية بالطقس وتأثيرات التغيرات المناخية على الصحة والزراعة والتخطيط العمرانى والطيران، ويقدمها متخصصون من هيئة الارصاد الجوية والجامعات والمراكز البحثية فى مصر والوطن العربى.