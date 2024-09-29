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رياضة

بالأسماء، اتحاد الكرة يخطر فيفا بالقائمة الدولية للحكام (خاص)

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، أرسل اتحاد الكرة المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، القائمة الدولية للحكام الخاصة بالموسم الجديد 2024-2025. 

بسيوني بدلا من إبراهيم نور الدين في القائمة الدولية

وتم إرسال اسم الحكم محمود بسيونى بدلا من الحكم المعتزل إبراهيم نور الدين، وكان هناك خلافات بين عامر حسين عضو اتحاد الكرة وزميله في المجلس محمد أبو الوفا حول مقعد إبراهيم نور الدين.

محمود بسيوني من منطقة الإسكندرية وعامر حسين سانده بقوة وأيضا تقييماته الفنية منحته الأفضلية على حساب حمادة القلاوي ابن الصعيد والذي كان يحظى بدعم محمد أبو الوفا.

ومن جهة أخرى، أدرجت يارا عاطف في قائمة الحكام المساعدين وتم إدراجها فى قائمة الفيديو بناءً على طلب الاتحاد الدولى والذي أكد ضرورة إضافة عنصر نسائي في تقنية الفيديو.

إبراهيم نور الدين، فيتو

القائمة الدولية للحكام للموسم الجديد

حكام الساحة: أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، محمود البنا، محمود ناجي، أحمد الغندور، محمود بسيوني، شاهندا المغربي، نورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سامي هلهل، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، هاني عبدالفتاح، سمير جمال، يارا عاطف، جمالات شبل، مي حسن، نورهان سمير.

حكام الفيديو: محمود عاشور، طارق مجدي، محمود أبو الرجال، حسام عزب، وائل فرحان، عمرو الشناوي، يارا عاطف.

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