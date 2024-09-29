نتنياهو: "كما تقول التوراة سألاحق أعدائي وأقضي عليهم"
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".
وتابع نتنياهو: "وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس، مضيفا: نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".
انضمام جدعون ساعر إلي الحكومة الإسرائيلية
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى الحكومة في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا.
وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن ساعر من المزمع أن يكون وزيرا بلا حقيبة وأن ينضم إلى مجلس الوزراء الأمني في حكومة نتنياهو.
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